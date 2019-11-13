草屯傢俱行傳惡火 民眾勿前往圍觀 22:132019/11/13 中時 張晉銘 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 草屯鎮傢俱行13日夜間驚傳火警，請民眾勿前往圍觀。（南投縣消防局提供／張晉銘南投傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 草屯鎮太平路的一間2樓傢俱行13日晚間9點左右驚傳火警，消防局獲報之後立即派出草屯、中興、碧興和南投等四個分隊，總計出動各式消防車11輛、消防人員17名前往救援，目前整間鐵皮屋已經陷入火海，並群呼義消前往協助灌救，消防隊正在確認是否有人員受困或傷亡，請民眾勿前往圍觀，並且繞道行駛。 (中時 ) #草屯 #傢俱 #鐵皮屋 也許您會感興趣 推薦閱讀 草屯壘球運動興盛卻無球場 縣議員籲縣府著手規劃 20:322019/11/12 生活 草屯垃圾轉運站容載高 環保局提改善方案 20:332019/11/12 生活 草屯垃圾轉運站超載 幾成垃圾山 04:102019/11/13 地方新聞 《百貨股》詩肯持續展店，台北旗艦店開幕 13:072019/11/13 財經 社會熱門新聞 太可怕了！建國科大校園喋血 疑不滿被傳作弊瘋狂砍人 - 社會 色老闆暗示「一周要3次」 女秘書為加薪忍耐做下去 - 社會 地鐵長髮正妹突「開腿」 他看傻：下面空的！ - 社會 费玉清对谢金燕的一则笑话…点出学姐喜欢的男友特质 - 社会 爽！賀棒球擊敗韓國 中和警局不斷加碼600份雞排領光光 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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