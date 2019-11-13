草屯鎮太平路的一間2樓傢俱行13日晚間9點左右驚傳火警，消防局獲報之後立即派出草屯、中興、碧興和南投等四個分隊，總計出動各式消防車11輛、消防人員17名前往救援，目前整間鐵皮屋已經陷入火海，並群呼義消前往協助灌救，消防隊正在確認是否有人員受困或傷亡，請民眾勿前往圍觀，並且繞道行駛。

(中時 )