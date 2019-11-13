北市第5選區（中正、萬華）立委人選有國民黨提名的現任立委林郁方、退出時代力量的現任無黨籍立委林昶佐以及台灣民眾黨推薦的北市議員徐立信3人角逐。根據《品觀點民調中心》最新結果顯示，目前林郁方以36.8％支持度領先其他參選人，27.0％選民支持林昶佐，13.0％選民支持徐立信，另有23.2％未表態。

從不同政黨傾向選民的支持度來看，泛藍選民有78.2％支持林郁方；泛綠選民有70.6％支持林昶佐；中間選民有23.6％支持林郁方。

品觀點民調中心表示，對於就職不到1年市議員的徐立信，轉戰國會選舉，是否違反選民承諾？有近6成選民同意「當市議員不滿1年就選立委，是違反對選民的承諾」（包含28.4％非常同意、30.9％同意），2成6選民不同意（包含18.7％不同意、7.2％非常不同意），另有14.8％沒有表示意見。

對於三位候選人當中除了國民黨林郁方外，其他如徐立信、林昶佐等人分別具有律師、歌手身分，選民對立法委員兼職的看法是如何？調查顯示，有高達6成2選民不贊成（包含34.4％不太贊成、27.9％非常不贊成），有2成6選民表示贊成（包含4.6％非常贊成、21.1％還算贊成），1成2（12.0％）的選民沒有表示意見。

至於前時代力量立委林昶佐這四年在立法院的表現如何？調查顯示，有4成3表示滿意（包含7.5％非常滿意、35.6％還算滿意），有2成8選民表示不滿意（包含13.9％不太滿意、14.5％非常不滿意），2成8（28.4％）的選民沒有表示意見。

《品觀點民調中心》於2019年11月7日至9日透過市話調查，進行「2020第 10屆立法委員選舉北市第5選區選情評估調查」，總計完成1068份有效樣本(市話1068份)，在95％的信心水準下，抽樣誤差範圍為±3.0個百分點之內。調查結果顯示，目前林郁方以36.8％支持度領先其他參選人，有27.0％選民支持林昶佐，13.0％選民支持徐立信，另有23.2％未表態。

進一步分析資料顯示，20-39歲、50 歲以上選民支持林郁方比例較高，在50-59 歲的年齡層更獲得近半數的支持（48.1％），而40-49 歲選民則較支持林昶佐（29.5％）。此外，30-39 歲選民未表態的比率較高，占25.4％。若從不同教育程度的支持度來看，現階段林郁方在各教育程度的支持度皆為第一，其中又以國初中學歷選民45.6％的支持度最高。

(中時 )