日本小行星探測船隼鳥2號(Hayabusa2)於週三完成了探索龍宮小行星(Ryugu)全部的任務，將要攜帶著小行星的岩屑樣本返回地球，它將展開長達一年的返家之旅。

物理學網(phys.org)報導，日本宇航局(JAXA)稱，隼鳥2號航天器逐步脫離龍宮（Ryugu）小行星的繞行軌道，目前它距離地球約3億公里。

JAXA說，隼鳥2號在星期三，拍攝龍宮的最後一張照片，算是對龍宮的告別儀式，然後，它將調整飛行角度，由於龍宮引力很小，只要稍微升高軌道高度，就能脫離其引力範圍，然後它將在12月上旬從JAXA接收信號，點燃一具發動機，使它能飛返地球。

龍宮小行星。(圖/NASA)

龍宮是個相當崎嶇的岩石小行星，要降落相當困難，但隼鳥2號還是兩次成功的著陸在龍宮，並且成功收集數據和样本。在二月份的第一次登陸中，它收集龍宮表面的塵埃物質；到了七月，它成功的投擲一枚銅塊，炸了一個坑洞後，再坑內收集表面以下的地下物質。

隼鳥2號花了3年半的時間抵達龍宮，但是返航的時間只需1年，有望在2020年末返回地球，這是龍宮與地球正處於接近期，所以返航的路程短的多。龍宮在接近地球後，會投放返回艙，預計會降落在澳洲沙漠，並放出訊號。

JAXA科學家表示，之所以要採集兩次樣本，是因為星球表面的物質，有可能長期受到宇宙輻射和太陽風的影響產生變質，所以還要再採集一些星球表面下的物質。科學家認為，小行星是中最古老的物體之一，有助於解釋地球是如何演化的。

科學家還說，他們猜測小行星樣品中含有碳和有機分子物質，希望能能比對這些物質與地球的關係。

(中時電子報)