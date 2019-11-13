民進黨不分區提名委員會今晚確定34席不分區立委名單，黨政人士表示，這份名單是年輕化且多元，至於社民黨成員范雲也確定退出社民黨加入民進黨，社民黨與民進黨明天之後，也會對外發共同聲明。

黨政人士指出，今天從提名委員會分兩階段召開，從下午4時開到晚上8時30分，中間只休息半小時。委員們今晚花更多時間，對於選戰達成這結論，大家有比較多時間溝通。

他說，至於外界提到，行政院長蘇貞昌卡前行政院長游錫堃一事，蘇貞昌不是針對個人及派系，也沒有要推人，只是認為，站在國會運作，及選戰政黨票發揮最大實力上提出意見，今晚大家有機會花更多時間交換更深入，最後達成這結論。

政黨人士還說，此外，沒有說誰的老婆被推薦，是有人提議，但都沒在名單內，前行政院長賴清德也沒有推薦任何人，例如彰化縣文化局長陳文彬老婆古秀妃是客委會主委李永得推薦，有討論，但是沒有定案，推薦本來就很多。

黨政人士表示，名單除走向年輕化，洪簡廷卉跟洪申翰都是34歲，族群及專業領域多元也是一大特點，多元也有來自其他小黨合作，例如社民黨，黨主席卓榮泰也親自跟社民黨主席一起討論，范雲這次加入不分區，也會加入民進黨，也跟社民黨主席、幹部討論，是力量結合。

黨政人士說，蘇貞昌有提到立法院龍頭本來就不是提名委員會決定立法院誰當院長，若希望未來扮演領頭羊，他希望游錫堃列苐14，著眼點是在於壓陣，但有人認為，若可能是國會領袖或是按照資歷，應該排在政治組前面，不是後面，觀點不同而已。

黨政人士表示，這份名單年輕，還有貫徹決議文進步價值，洪申翰、范雲等，不是屬於原來民進黨傳統領域，原來民進黨留吳玉琴，代表社福；此外，派系要維持最基本一位。至於第13席留給屏東，立法院長蘇嘉全在屏東找誰，要看明天，不是黨中央可以決定，但明天應該會有結論。

(中時 )