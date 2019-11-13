金鐘視后朱芷瑩13日與公視《糖糖Online》演員群出席台北電視節活動，她戲裡有個高中生的女兒，37歲的她，生活中與演員男友施名帥感情穩定也低調，被問是否也想當媽？她說現在彼此都很忙，有共識先把工作顧好，是否排斥和男友同台演戲？她笑回「演員怎麼有辦法選對手」，目前她積極運動鍛鍊身體，也有凍卵念頭。

朱芷瑩和閨蜜潘慧如在《糖糖Online》2度合作，也都演媽。朱芷瑩這次和24歲的詹宛儒差13歲卻演母女。戲中朱芷瑩是開明母親，潘慧如演虎媽，潘說：「我戲裡常用眼神霸凌她。」2人笑稱接到劇本後，帶了劇本去泰國度假，「但我們一頁都沒翻開，只有口頭討論」。

朱芷瑩（左）和詹宛儒飾演母女。

《糖糖》還包括詹宛儒、盧以恩、林孫煜豪、唐綸、王暄晴、葛丞等新演員，17歲盧以恩在劇中獻人生初吻，她拍戲前還問同學「親親是什麼感覺」，結果被同學笑， 笑說：「沒想過我螢幕初吻是我強吻別人，我在現場非常緊張，親完後腦袋一片空白，那場戲拍完後，就沒有跟唐綸講過話。」後來是唐綸先主動找她聊天，才打破尷尬。

盧以恩。

女主角詹宛儒飾演高中生「糖糖」，因涉及直播走光事件而換來同學異樣眼光，劇中有3男對她有好感，她過去演過電影《紅衣小女孩2》、影集《魂囚西門》，她今天特別為了記者會燙了一顆頭，她說想致敬人氣歌手9m88，自封「9m87+1」，大玩百變形象。

林孫煜豪與詹宛儒有多場對手戲。

林孫煜豪曾因演出《巴克利藍的夏天》入圍金鐘迷你新人，之後更因拍攝《20之後》呈現細膩同性戀心境受矚，這次他飾演個性耿直卻衝動的不良學生，劇中他還拿滅火器狂噴潘慧如的車，如今憶及拍那場戲更直呼「很爽」，自認私下很文靜的他，戲裡不只大罵髒話，菸酒、檳榔不離身，形象突破不少。

王暄晴（左起）、潘慧如、唐綸。

林孫煜豪接下「蟾蜍」角色時，坦言找了許多網路資源來投入角色氣質。他說自己翻出《康熙來了》談「台客」裝扮的主題，揣摩當中人物的典型站姿與走路方式。林孫煜豪分享，他嘗試改變身體重心作為「蟾蜍」步態的雛形，「每個動作專注在下盤表現，成為一個用下半身思考的人。」

在《糖糖Online》戲中，隔代教養家庭長大的「蟾蜍」與嗜賭如命的阿嬤（吳佳珊飾演）相依為命。林孫煜豪回憶成長經驗，其實缺乏與女性長輩親近互動的記憶，之所以能培養祖孫情，他歸功於「佳珊姐罵我的『幹』讓我特別有感」，林孫煜豪笑說，「我真的很適合被罵，越罵我越入戲！」

林孫煜豪。公視提供

王暄晴（左起）、林孫煜豪、詹宛儒。

曾演出電影《有一種喜歡》、《極樂宿舍》的王暄晴，在《糖糖Online》中以32歲逆齡演出15歲的資優生小文。同劇演員唐綸戲稱王暄晴的高中生扮相唯妙唯肖，只是一下戲就「老態畢露、頻喊腰痠」，實屬同劇演員中出演高中生反差最大的演員。王暄晴分享，身為資深鄉民，平時會上PTT觀看影評，也曾因網友一句「這部片根本不該有女主角！」批評他的演出而感到沮喪，透過長達一年的心理諮商才漸漸走出陰霾，因此接下《糖糖Online》時，她特別能對糖糖的處境感同身受。

王暄晴。

公視原創戲劇《糖糖Online》將在11月16日（六）晚間九點起播映，每周更新4集，於公視、公視+播出。本周六（11/16）下午一點於台北市政府轉運站售票口前，將有《糖糖Online》IG聯名濾鏡遊戲發佈會。攝影/羅永銘 劇照/公視

唐綸（左起）、王暄晴、林孫煜豪、詹宛儒、盧以恩、葛丞。

(中時 )