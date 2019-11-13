政論節目主持人謝震武10月底曾在節目中發飆連批國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜10多分鐘，事後他邀韓國瑜上節目說清楚。韓國瑜今天終於上節目與謝震武「直球對決」，韓幽默地說，最近「睡覺前會想到謝震武3字」。

韓國瑜接受政論節目《新聞面對面》專訪時，與會來賓有台北市議員王世堅、邱明玉、前立委孫大千、名嘴鄭師誠等人。謝震武特別對韓國瑜說，「你知道我叫謝震武吧」，韓國瑜馬上說「我知道」。謝震武在節目中強調，那天是建議韓國瑜不要輕言許諾，韓國瑜回說，最近發言已比較謹慎，睡覺前會想到謝震武3字，因為他的個性開朗陽光，是性情中人、熱情，幕僚有跟他提醒，總統選戰在講話上要考慮實踐性，他對此也直言，畢竟他過去沒選過總統。

稍早外傳的國民黨不分區名單，國民黨主席吳敦義自列第8名，引爆爭議，今天多名挺吳人士到黨中央力挺，吳敦義與支持者擁抱落淚。謝震武問到此事，韓國瑜表示，這兩年多，吳敦義一定背負著很大的壓力，錢發不出來，每個月要去籌錢，然後很多指責都在他的身上，他到了一個臨爆點。當他看到他的支持者痛哭失聲，以他70幾歲在這個政壇的歷練，到了要痛哭，心情一次引爆出來，這個畫面大家看到都很震撼，所以他相信吳敦義的內心有很多委屈。

(中時電子報)