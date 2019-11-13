荷蘭皇家大會堂銅管五重奏今日以「輕鬆自在場」音樂會和台灣觀眾共度下午，觀眾可視自身情況，輕鬆參與音樂會。（國家兩廳院提供／李欣恬台北傳真）

來自荷蘭的百年天團阿姆斯特丹皇家大會堂管弦樂團已抵台，在明（14）日樂團演出前，由部分樂團成員所組成的「皇家大會堂銅管五重奏」，於今（13）日舉辦「輕鬆自在場」音樂會，和台灣民眾度過愉快下午。

看表演時可以輕鬆伸展肢體、適個人狀態隨時離場的「輕鬆自在場」，在歐美國家成為演出趨勢，包括英國國家劇院、林肯表演藝術中心、墨爾本藝術中心、甘迺迪藝術中心等場館都已實施多年，特色在於演出中觀眾能適時伸展肢體，不需拘謹端坐，座位區保持些微光線，視個人狀態也可隨時離場，選擇安靜空間休息、紓壓，待和緩後再隨時回到廳內。

欣賞「輕鬆自在場」演出，觀眾不需介意發出聲響或擺動身體，舉凡親子、樂齡、感官敏感、學習障礙者或各種不同身體需求與條件，如：妥瑞症、自閉症、壓力大的上班族等，都可以自在參與表演藝術。

今日一名帶著特殊孩子參與的爸爸表示，「很難得可以和孩子一起自在聽音樂，感覺被接納了。一小時演出過程，孩子需要上好幾次廁所，但因為現場觀眾都可以理解，難得在沒有壓力下聽完全場演出。」

來自荷蘭的皇家大會堂銅管五重奏，對於歐美舉辦多年的輕鬆自在場雖有所聞，但和現場觀眾一樣也是第一次參與，對於台灣社會對藝術共融的重視印象深刻。

今日演出曲目包括韋瓦第《和諧的靈感》、麥可．尼曼電影音樂選粹、羅梅洛的賦格與帕哈里尤舞曲，以及台灣民謠《四季紅》等。

(中時 )