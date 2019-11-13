郭書瑤與温貞菱《通靈少女2》有場湖裡的戲將在新一集出現，兩人先前表示因為拍攝當天氣溫低，下水之後更加寒冷，第一次感受到低溫會讓身體不受控制，一度拍到失溫。郭書瑤全副武裝準備拍攝這場低溫戲，為了舒緩緊張的情緒，她還打趣說：「我裡面有穿性感的保鮮膜裝，因為我不能穿防寒衣，我還在想說為什麼不給小真穿便服的時候來救人呢？」攝影師還跟郭書瑤說，剛剛前面下水時整個冰到直衝腦門，讓郭書瑤不禁哀怨：「妳不是應該給我信心嗎？」

對於這場戲，郭書瑤說：「想到就會怕，雖然拍之前有先到泳池練習，但沒有想到會是一場硬戰，因為沒想到當天天氣會這麼這麼地冷，冷得非常非常誇張，而且觀眾可能只看到跳一次水下去，其實我們在裡面待了很久，第一天還想說人生從來沒有這樣的經歷，第一次拍攝時感覺也還好，但拍到第三次第四次時真的受不了了，因為真的太冷。第二天因為被第一天嚇到了，要拍攝時我真的看見了人生跑馬燈，我當下真的很不想要跳下去。」

温貞菱對這場戲印象深刻：「這個拍攝其實很冷很辛苦，就是真的感覺有人生跑馬燈的出現，然後我跟瑤瑤兩個人在水裡面，我看著她在我旁邊一直發抖，然後我看著天空，有一種『OK我這一生算做得還可以啦』，也許有點誇張，但因為真的太冷，我是很後來要下山才知道，救護人員說我可能隨時會因為失溫而要送急診，但那個當下我們只是很單純希望想努力完成拍攝，只是沒有想到那一天這麼冷且下大雨。」

這場戲郭書瑤和温貞菱一直泡在冰水裡，兩人不停發抖，温貞菱也開始無法控制自己完整順利講完台詞，整個聲音甚至因為太冷而顫抖著。隔天一早聽現場護理人員說那場戲讓兩人有點失溫，但依然非常敬業地這麼嚴峻的考驗下完成拍攝。《通靈少女2》將在11月17日（日）晚間9點於HBO和HBO HD頻道及公視和公視+首播。

(中時 )