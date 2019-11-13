香港13日抗爭進入分散式陣地戰，入夜以後發生多次汽油彈攻擊事件，港警除施放催淚彈驅趕外，更開始強硬拆除妨礙行動的路障。到晚間9時，警方出動裝甲車與水炮車，並對阻撓拆警方行動者與丟汽油彈者逕行逮捕，到10點前估計至少已有約50人被捕，被送上警方開來大型巴士載走。

綜合港媒報導，由於多區繼續有示威者設置路障，堆積磚頭雜物在馬路旁，可能預備用作衝突時的武器。防暴警察晚上近8時開始在中環一帶清理路障，制服並拘捕至少20人。

在香港中文大學外由黑衣人設置的路障，遭警方快速拆除，其間有數人被捕。（圖／路透）

有被捕人士被帶上警車時，有圍觀人士指罵警員，被防暴警噴胡椒噴劑噴面，由急救員即場治理。防暴警同時又驅趕在場市民及記者，記者向警員表明身分時，有防暴警以胡椒噴劑瞄準記者，呼喝「記者也要離開，走呀！」

晚上最令人心驚肉跳黑衣人丟出的汽油彈，造成抗議現場多個路邊收費亭起火，商店玻璃窗被打破，店內職員隨即用滅火器緊急撲救。另在港鐵大學站出口也再遭人縱火，所幸也快速撲滅。另有示威者再度潛入已關閉的大學站，並將可燃液倒在車頭上點火燒列車。

香港警方今日強硬執行路障拆除，但令人最擔心的是隨時冒出汽油彈或隨處出現縱火行為，令人防不勝防。港警出動水砲車與裝甲車應對。（圖／路透）

香港13日抗爭地點分散，設置路障遭警方快速拆除，許多示威者在路邊焚燒雜物。（圖／香港電台）

油麻地也有黑衣人丟汽油彈，警方因此出動裝甲車及水炮車應對，隨即快速向前推進，沿路有多處雜物疑因被扔汽油彈而起火。警方表示，行動中拘捕數名示威者，但拒絕記者趨前查看。

港媒指出，今晚警察拘捕人數較多，在旺角與油麻地動用了至少一部警車及兩部旅遊巴士，估計人數至少數十人，其中還包括一名外籍人士。總計被捕人數可能已達50 人以上。

(中時電子報)