11月12日是孫中山先生誕辰153週年紀念日，經過5年建設的中山紀念圖書館新館於當日開門迎客試運行。孫中山先生曾侄孫、大陸第十一屆全國政協委員孫必達、大陸中央美術學院黨委書記高洪等出席開館試運行啟動儀式並為館內孫中山銅像揭幕。

中山紀念圖書館是近年來廣東省中山市最大的公共文化建設項目，該館建築面積達57660平方公尺，館藏容量達320萬冊，閱覽座位2000個，是一座集「公共閱讀、教育培訓、學術交流、文化傳承、展覽展示、社會服務」等功能的現代化圖書館，圖書館與公園融為一體，同時融入柱廊、騎樓、藝術牆等元素，充分表現嶺南文化特色。

據了解，中山紀念圖書館館內孫中山雕像、室內大型壁畫《香山星座》、室外大型壁畫《中山尋踪》以及《和風拂林》系列彩色玻璃作品、《未來之門》系列壁畫作品等均由大陸中央美術學院唐暉教授、韓曉冬博士及團隊創作，其中，中庭壁畫《香山星座》高42.6公尺、寬4.4公尺，總面積187.44平方公尺，是大陸目前最大的室內馬賽克壁畫。

(旺報 )