民進黨不分區立委名單出爐，第13名為現任立委莊瑞雄。莊瑞雄原本已確定參選屏東縣第二選區立委，日前立委蘇震清卻將戶籍遷至第二選區，由蘇震清改選第二選區，莊瑞雄列不分區的「莊蘇互換說」甚囂塵上。如今莊蘇互換幾乎已成定局，但莊蘇兩人都未接電話，無法得知其說法。
屏東縣原有3席立委，明年選舉減為2席，蘇震清和鍾佳濱為了爭取第一選區民進黨黨內初選競爭激烈，沒想到蘇在最後一刻退出初選。屏東親蘇人士指出，蘇在初選前一刻接到黨內電話，答應安排他進不分區安全名單，蘇才退出。
後來蘇震清捲入掏空誠美材案，讓黨中央安排他進不分區的計畫生變，最後又演變為蘇和黨中央互嗆的局面。立法院長蘇嘉全的夫人洪恒珠又堅持要退黨參選第一選區立委，形同和鍾佳濱分票，如何擺平「總統故鄉」的立委選舉讓黨中央十分頭痛。
沒想到蘇震清趕在中選會11月8日發布立委選舉公告前，將戶籍遷入屏東縣第二選區的潮州鎮，引發地方議論，認為民進黨是要安排蘇選第二選區，莊入不分區；此說法當時讓莊表示「一頭霧水，不知傳言是哪來的？」
意外的是，洪恒珠12日宣布「因為小英總統打電話給她，會認真照顧好屏東，也會協助兌現她提出的政見，讓她深受感動」，決定退出第一選區選舉。13日晚上民進黨不分區立委名單出爐，莊瑞雄排名第13，幾乎確定當初的「莊蘇互換說」並非空穴來風。
名單出爐後，莊蘇二人均未接電話，無法得知其看法。地方人士認為，民進黨這雖是一步險棋，卻也不失為好棋。重新畫設的第二選區雖然大部分非蘇的地盤，離選舉也只剩兩個月，但蘇長期以來一直以下一屆屏東縣長為目標，自然不會疏忽經營此區。
也有地方人士直言，蘇家在屏東札根頗深，莊雖然已在第二選區經營5年，但蘇的戰力恐怕比莊更強，不容小覷。
(中時 )
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