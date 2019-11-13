國民黨總統參選人韓國瑜今(13)日與前總統馬英九舉行「檢討民進黨政府能源轉型政策」聯合記者會，痛批蔡英文3年來推動的能源轉型政策，是一個錯誤的「三不」政策。有媒體報稱韓國瑜在記者會中睡著。對此，韓國瑜駁斥，「我絕無睡著，我在聽演講，最多只是眼睛小了點，怎麼會睡覺」。

韓國瑜在會中表示，人民所需要的只是希望滿足生活上最基本的需求，那就是「電夠用、不停電」、「電價不要太貴」、「不要用肺發電」如此而已，要滿足人民的需要，真的有那麼困難嗎？但是為什麼蔡英文卻一再用許多似是而非的術語及數字，信誓旦旦2025非核家園不會缺電、電價不會漲，但事實上卻是欺騙人民，因為根本做不到。

所以，韓國瑜主張，第一，要多用核能、少用昂貴又難用的再生能源，等待再生能源成熟再增加比例。第二，火力發電會增加空污，因此為了人民健康，將減少燃煤發電。

會後，有媒體問韓國瑜是否打瞌睡？他回問：「哪個人說的？哪家電視台報的？」並強調自己絕無睡著，最多只是眼睛小了點，怎麼會睡覺。

(中時電子報)