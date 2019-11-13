醫護界是政黨必爭之地，此次藍綠端出的不分區立委提名，民進黨將醫界的邱泰源列入安全名單，護理界的陳靜敏列在第17名，也有機會遞補。反觀國民黨雖有名醫謝瀛華，卻只排32名，遠遜於綠營。

醫護界在台灣的社會地位受到尊崇，擁有龐大影響力，也是各政黨力爭對象。蔡英文總統日前從南到北，參加多場全國牙醫、護理師和醫師後援會的成立大會，顯示對醫護界的重視。

此次民進黨不分區立委提名名單，現任醫師公會全聯會理事長邱泰源被列在第6名的安全名單，台灣護理學會副理事長陳靜敏雖排第17名，不在安全名單之列，但依照過去慣例，民進黨執政後，不分區立委可能被延攬入閣，以陳靜敏的排名極有可能在上屆立委任期內被遞補上去。

相較於民進黨的這兩席醫護界人士，國民黨找來的謝瀛華，行醫30多年，救人濟世無數，又是臺北醫學大學教授，是道地的「醫界大老」，擔任過台灣家庭醫學會理事長，還比邱泰源醫師早2屆，輩份更高，加上本身具有高知名度和形象，是張好牌。

不料卻被排在不分區第32名，幾乎篤定不會有遞補機會，至於張育美並不是醫師，只是私人醫院老闆，屬於企業人士，拿這樣的名單想要爭取醫護界支持，可說是難如登天。

距離中執會通過名單還有幾天，國民黨應該再重新思考，否輸的不只是國會席次，恐怕會讓韓國瑜的選情更是雪上加霜。

(工商 )