據《日經亞洲評論》（Nikkei Asian Review）報導，巴基斯坦希望擴大武器出口的收益，最終目標是每年出價值10億美元的國防設備，其中JF-17梟龍戰機是主力產品。

噴射戰機世界(Fighter Jets World)報導，巴基斯坦政府一位高級官員對《日經亞洲評論》表示，今年度巴基斯坦的武器出口金額有相當大的成長，今年武器出口的收益超過了2.1億美元，比兩年前的大約1億美元的產值大幅度增加。

另一位官員也表示，五年前巴基斯坦的國防產品出口額只有約6000萬美元。

PAC/Chengdu JF-17 Thunder Displays Maneuvers at Paris Air Show (Display 1) – AINtv

儘管沒有公開資料說明巴基斯坦出口了哪些武器，但是一般認為，中國大陸與巴基斯坦的合作武器發揮了重要作用，其中又以JF-17梟龍戰機最重要。

巴基斯坦塔拉特·馬蘇德（Talat Masood）中將說：「JF-17是巴基斯坦自製軍品的重要里程碑，實現了自製戰機的宏願。他也不諱言中國大陸提供相當多的協助， 大陸幫助巴基斯坦生產戰車、軍艦和潛艇。」

JF-17是國營巴基斯坦航太與成都飛機集團的合製戰機，採用1具俄羅斯克里莫夫(Klimov)的RD-33發動機為動力，原本解放軍的輕型戰機也計畫採用，不過解放軍之後選擇瀋陽飛機集團的殲10為新的輕型戰機，對JF-17的投資就減少了，不過巴基斯坦決定繼續完成研發。

2016年，巴基斯坦與緬甸簽署了出售16架JF-17戰鬥機的合約，儘管實際交易價值未對外公佈，但官員私下稱，這筆交易價值約4億美元。除此之外，巴基斯坦也成功向奈及利亞出售了3架JF-17。

除戰機以外，巴基斯坦與土耳其簽署了協議，出售52架超級馬斯沙克(Mushshak)教練機、1000枚PK-83通用炸彈給土耳其。

分析人士說，與中國大陸的合作，使得巴基斯坦有了生產先進武器的能力。外交部一位高級官員說：「巴基斯坦已經從輕武器製造領域畢業，現在正在研究大型精密武器。」

巴基斯坦也提出五代戰機研發計畫，稱為「Azm計畫」（project Azm），同樣與中國大陸合作。

分析人士說，雖然巴基斯坦的戰機不太可能進入主流市場，畢竟世界戰機銷售機會已被美、俄、歐洲集團給壟斷，但是在經濟力弱的邊緣國家仍有可能，JF-17的單價是目前現役戰機中相當廉價，單價大約2500萬美元，因此對於非洲國家來說相當有吸引力。

(中時電子報)