108年全國國小盃羽球錦標賽13日起在台北體育館進行熱戰，超過2600名選手報名更創下賽史新高，首日賽程皆為團體資格賽，眾小將無不卯足全力力拼晉級，新北市二重國小對上中教大實小的六男團資格賽，雙方在前4點賽事各拿下2點，最後的決勝點，由中教大實小李泰德以21比5、21比6打敗楊政宸、帶走勝利。

中教大實小教練表示，小朋友之前沒什麼參加過全國性比賽， 所以普遍沒什麼比賽經驗，但第一場比賽有不錯的表現，由於這只是球隊第二次參加國小盃，賽前並未設定目標，以吸取比賽經驗和讓小朋友體驗團體生活為主。

另一場六男團資格賽由竹縣興隆國小與嘉義市北園國小交手，興隆國小直落三點奪勝；至於四男團資格賽，台中市西區中正國小碰上台南市崑山國民小學也是一場直落三點的比賽，贏家是崑山國小。

賽後台南市崑山國民小學教練表示，球隊首戰發揮在預期當中，有把平常在學校練習的表現出來，參加國小盃的目標只想一場一場打，並沒有特別設定目標，甚至開玩笑說後面的單打賽程都還沒去查。

(中時電子報)