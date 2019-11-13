國民黨不分區立委名單今天出爐後，引發各界質疑，國民黨前主席、台南市第六選區立委參選人洪秀柱晚間透過臉書表示，不分區成敗對選情將扮演決定性關鍵名單既然尚未由中央委員會通過，期待黨能審慎評估，做出最有利於整體選情的決定，「最終責任均要由黨主席來承擔。」

洪秀柱深夜於臉書寫道：「隨著不分區名單出爐，引發基層及黨內同志不小意見，尤其幾位黨內傑出的議員與青年夥伴，更決定靜坐夜諫，秀柱感佩各位勇敢挺身說真話的表現。」

她說，目前黨中央所公布名單，雖不能說沒有專業或沒有形象，但平均年齡偏高，遺憾我們看不到太多青壯傑出一輩，而外界也開始產生是否為報恩名單的疑慮！

她強調，此次大選相當激烈，韓國瑜雖具有高人氣，然而，對上的卻是挾著整個國家資源以及不斷運用媒體打擊政敵的蔡英文，因此，不分區成敗對選情將扮演決定性關鍵，國會能否過半、名單能否為大選加分、黨整體形象能否符合社會觀感，這都反應國民黨有無從過去的失敗經驗記取教訓，讓人民真實感受到黨的改變，並與民進黨政治分贓做出區隔！

因此，名單既然尚未由中央委員會通過，本於黨主席的權責，期待黨能審慎評估，做出最有利於整體選情的決定。畢竟，最終責任均要由黨主席來承擔。

(中時 )