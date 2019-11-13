由台北市電影委員會與台灣華特迪士尼影業合辦的「2019台北電影學院-迪士尼動畫講座」12日登場，邀請《冰雪奇緣2》故事指導總監馬可史密斯（Marc Smith）來台分享他在華特迪士尼動畫工作室豐富的經驗，由曾擔任《冰雪奇緣》知名角色「雪寶」中文配音的阿Ken扛活動主持，帶動現場氣氛。

馬可史密斯坦承，未曾預料《冰雪奇緣》能感動各年齡層，因此感謝觀眾對作品深感共鳴，而許多人在觀影後仍存有一些疑惑，連導演珍妮佛李（Jennifer Lee）及克里斯巴克（Chris Buck）也想瞭解「女主角艾莎的冰雪能力究竟是怎麼來的？艾莎的未來又會是怎樣？」為此，整個團隊決定投入《冰雪奇緣2》的製作，並深入挪威、冰島等地實境考察，包含故事發展與製作共耗時4年，齊心協力地完成這部「連艾莎也會感到驕傲」的續集作品。

《冰雪奇緣2》故事指導總監馬可史密斯來台分享創作心得。（資料照片）

阿Ken問究竟怎樣才能「進入迪士尼工作」，馬可則大方透露，只要對動畫電影有熱情，就能帶來持續前進的能量。馬可表示自己18歲就立志成為動畫師，他進入這個領域後得到的第一個、也最重要的建議就是「好好觀察身邊的事物，再把這些東西轉換成藝術表現」，迪士尼相當歡迎各種文化背景的人才，「都是先看作品集，從中看到獨特的觀點才是最重要的。」

(中時 )