國民黨總統參選人韓國瑜在一般民調仍輸總統蔡英文，不過韓國瑜在街頭民調卻大有斬獲。「桃園孫先生」今天傍晚來到桃園市的內壢火車站前站進行街頭民調，若柯文哲參戰，韓國瑜以33票（50%），大贏蔡英文的16票（24%）。

「桃園孫先生」今天在YouTube上傳最新的131集直播，傍晚5點50分他來到桃園市的內壢火車站前站入口旁進行街頭民調。若在民眾黨柯文哲參選的情況下，韓國瑜以33票（50%），大幅領先柯文哲的17票（26%）、蔡英文的16票（24%）。若柯不出來，會有1票投韓、7票投蔡。

網友說：「感謝孫先生，歡迎你回來桃園~辛苦啦！我感覺桃園越來越穩了！晚上又是火車站附近還大贏！而且最近幾次桃園，無論年輕人多的還是少的地方都是贏的，倒是台中真的要再多加油，韓總要多多跑台中開傾聽大會。」、「打趴蔡菸文！」、「又贏了！」、「宋楚瑜要選了。」

(中時電子報)