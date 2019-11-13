國民黨主席吳敦義自列不分區第10名，引發黨內青壯派北市議員羅智強等人「靜坐夜諫」，前黨主席洪秀柱深夜在臉書貼出羅靜坐的影片，標注「年輕人的舞台」、「 國民黨的未來」，並強調「名單既然尚未由中央委員會通過，本於黨主席的權責，期待黨能審慎評估，做出最有利於整體選情的決定。畢竟，最終責任均要由黨主席來承擔！」

以下是洪秀柱在臉書的聲明：

隨著不分區名單的出爐，引發基層及黨內同志不小的意見，尤其幾位黨內傑出的議員與青年夥伴，更決定靜坐夜諫，秀柱感佩各位勇敢挺身說真話的表現。

目前黨中央所公佈的名單，雖不能說沒有專業或沒有形象，但平均年齡偏高，遺憾我們看不到太多青壯傑出一輩，而外界也開始產生是否為報恩名單的疑慮！

此次大選相當激烈，韓國瑜雖具有高人氣，然而對上的確是挾著整個國家資源以及不斷運用媒體打擊政敵的蔡英文。因此不分區的成敗對選情將扮演決定性的關鍵！國會能否過半、名單能否為大選加分、黨的整體形象能否符合社會觀感，這都反應著本黨有無從過去的失敗經驗記取教訓，讓人民真實感受到本黨的改變，並且與民進黨的政治分贓做出區隔！

因此，名單既然尚未由中央委員會通過，本於黨主席的權責，期待黨能審慎評估，做出最有利於整體選情的決定。畢竟，最終責任均要由黨主席來承擔！

(中時 )