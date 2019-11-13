美國眾議院正式啟動對總統川普彈劾的聽證會。眾議院於華府時間13日上午10點（台灣時間晚間11點），就川普總統的彈劾調查舉行首次經由電視轉播的公開聽證會。由眾院情報委員會主席謝安達（Adam Schiff，民主黨籍）主持。謝安達表示，川普對烏克蘭扣住軍事援助款的行動直到調查開始才停止。而川普的私人律師前紐約市長朱利安尼更為了維護川普不惜抹黑美國駐烏克蘭大使。

一般認為，這項針對現任總統川普彈劾的聽證會不但影響川普連任，也會加劇美國民主和共和兩黨的內鬥？雙方將激烈在聽證會中展開攻防戰。

謝安達在開場白表示，舉行這項聽證會的目的，是讓美國民眾自行判斷、分辨證人的證詞是否屬實，以及川普是否確有不當行為。

聽證會在謝安達落槌後展開，謝安達和共和黨籍資深議員努內斯將先後對證人進行訊問。兩人各有45分鐘時間。

出席13日聽證會的證人，分別是美國駐烏克蘭代辦威廉．泰勒（William Taylor）和國務院副助理國務卿喬治．肯特（George Kent）。泰勒不滿基於政治考量，推遲向烏克蘭發放軍事援助以及美烏領導人在白宮的會面；肯特曾在先前的閉門聽證會表示，他對川普私人律師朱利安尼等人向烏克蘭施壓、要求烏方答應川普的要求感到擔憂。

(中時 )