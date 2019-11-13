總獎金台幣100萬元的2019 ThreeBond福興挑戰賽13日在高雄高爾夫俱樂部進行最後一回合決賽，職業選手蘇清安打出零柏忌、4隻博蒂表現，以低於標準桿4桿的68桿，兩回合總桿低於標準桿5桿的139桿，2桿之差逆轉贏得冠軍及15萬台幣獎金。這也是45歲的蘇清安繼2016年在挑戰巡迴賽拿下的第2冠。

這是蘇清安在2016年ThreeBond仰德挑戰賽信誼站因颱風取消賽程，以一回合成績計算，並進行延長賽，贏得職業生涯首冠後，再度拿下TB挑戰巡迴賽冠軍，他說，這次是兩回合的完整比賽，很高興再次贏得冠軍，雖然現在重心是在雲林斗六教球，仍很享受挑戰賽的比賽氛圍，感謝台灣福興工業與其他企業的贊助主辦這項比賽。

業餘選手許育誠以兩回合高於標準桿5桿的149桿獲得業餘組冠軍，並贏得SRIXON五打球，他的成績也在職業組並列第30名。

另外，職業選手陳鑷巖今天在第18洞第2桿距洞61公分，贏得台灣福興工業提供的特別獎項2桿近洞獎，入袋2萬元獎金；台灣福興工業亦提供一桿進洞獎金10萬元，因無人獲得，所以抽出10位幸運職業球員，平分獎金、每人各獲1萬元。

暫居TB挑戰巡迴賽總獎金排名首位的王偉祥以並列第6名作收，總獎金仍排第一，原暫列第二的李士鴻這場比賽獎金為零，因此兩人總獎金差距拉大，相差5萬多元，李並暫退居第三位，而原本暫居第三的張哲瑜，此場比賽亞軍獎金加上去，已達近36萬元、升上第二位，和王偉祥相差不到2萬元，因此挑戰巡迴賽獎金王頭銜與30萬元獎金，將在11月27到28日的國華球場封關賽決定。

(中時電子報)