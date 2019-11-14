大國崛起，中國道路和西方有何不同，清華大學公共管理學院教授王紹光說《大國崛起》紀錄片裡的那些國家，他們崛起的過程，除了市場技術，所有制的一些因素以外，這些因素聽起來都很抽象，但是他們的崛起是一個具體的過程，這個過程充滿了暴力充滿了血腥，這也是他們崛起的一部分，但這不是我們崛起的一部分。走資本主義的國家非常多，能成功的是很少的。大陸從1985年到現在人均GDP增加了非常多倍，但現在在東歐還有一些國家，他今天的人均GDP，比1985年還低，就是他走資本主義已經走了33年了。1986年當時的蘇聯，在戈巴契夫上任以後，開始進行了大張旗鼓的改革。往後就是蘇聯東歐走向西方模式，走向所謂市場經濟，走向西方的民主。

從大國崛起看大陸改革開放

很多人覺得大國崛起，就是因為市場經濟和技術創新，它在不讓政府進行干預，所以它的經濟就崛起起來了，這只是故事的很小很小一部分，殖民主義是經濟崛起原因非常大的一部分。西方這些國家，幾乎沒有一個國家沒捲入殖民主義裡面去，在過去三五年裡邊，西方出了一系列的書，來重新挖掘這段歷史。殖民主義不僅去掠奪人家的資源，人力資源就是奴隸，自然資源就是到各個地方去挖自然資源，用做自己的生產資料，殖民主義還有一樣東西，就是開拓市場，他走到哪裡就要求你把市場打開，不打開我就用炮火把你轟開，那麼鴉片戰爭就是我們大家最熟悉的這樣一場戰爭，但這種戰爭發生在世界的各處，大量的國家被殖民。

從大國崛起看大陸改革開放。(圖/東南衛視提供)

大陸真正出現大的轉折，應該是1994年以後，1994年的分稅制改革應該是一個轉捩點，分稅制改革後，解決資源配置與資源效益的問題也逐步提上日程，國家能力與經濟繁榮的關係，中間有一個改革開放，其他的國家也有他們的改革開放，我們也有我們的改革開放，改革開放不一定都成功，如果要成功一個前提，是它基礎性的國家能力比較強。

(中時電子報)