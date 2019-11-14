我國男子翁瑞凱13年前在加拿大居住期間，為了80加幣（約新台幣1,839元）夜店門票費用槍殺2名大陸留學生，導致1死1傷，後來他逃回台灣、逍遙法外，去年再度被捕，加拿大法院上個月判處他終身監禁。

加拿大廣播公司（CBC）12日報導，卑詩省最高法院10月宣判，翁瑞凱因一項二級謀殺罪及一項企圖謀殺罪分別被判處終身監禁及9年刑期。

據「加拿大家園」等加國當地華人媒體報導，2006年1月22日凌晨2時20分，時年28歲的翁瑞凱與友人在溫哥華一間夜店外停車場與19歲的大陸留學生張少新（Shaoxin Zhang，音譯）帶來的一幫人碰面，據悉張少新原本要向翁瑞凱購買8張總價80加幣的夜店門票卻臨時變卦，因此雙方當天帶來各自人馬準備談判，之後衝突愈演愈烈，翁瑞凱朝對方人馬開槍，造成張少新死亡、另一名吳姓留學生受傷。

翁瑞凱在犯案隔天即潛逃回台灣，由於台灣與加拿大之間沒有引渡條約，翁瑞凱得以逍遙法外、不受制裁，他從此隱姓埋名，從原先的翁立嘉（Lee-Chia Kenny Weng，音譯）改名為翁瑞凱，並且娶妻生子，目前育有1子1女。

12年過去，翁瑞凱以為事過境遷，2018年3月赴韓國求學，抵達韓國時就被韓國警方逮捕，由於韓國與加拿大之間有引渡條款，翁男隨即被引渡至加拿大受審，卑詩省法院今年8月裁定翁瑞凱二級謀殺及企圖謀殺罪名成立。

卑詩省最高法院法官麥尤恩（Mark McEwan）宣讀判決理由時指出，張少新母親至今仍無法走出傷痛，顯示這起事件對被害家庭造成極大打擊，當時中槍受傷的吳姓男子也表示，至今仍無法面對張家人。

(中時電子報)