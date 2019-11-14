通靈大師江嘉葉。

阿中張承中。(本報系資料照)

46歲張承中(阿中)與Selina離婚3年，再度傳出新戀情，而對象竟然是小他5歲的金鐘視后尹馨，對此尹馨也大方認愛，坦言與阿中已交往半年。而通靈大師江嘉葉除了大讚兩人結合是郎才女貌，彼此有紅線牽著，也提醒小倆口要晚婚才會幸福。

江嘉葉以通靈看出張承中額頭高聳有氣，事業宮很強，人聰明，少年得志，加上耳垂有氣，有祖蔭，可一路順風，得志到老，當然中間會有一些流年遇煞氣產生的挫折、麻煩，但一生整個的大格局都是讓人羨慕的，眼神雖明亮，卻帶雜氣，精明能幹卻有股傲氣，與人相處是否和善親切，因人而異。

尹馨快人快語，較沒深思，容易得罪人，其實心地善良很有愛心，眼神柔順帶煞氣，對人是否和善和張承中一樣，因人而異。尹馨能靜能動，聰明有才智，但事業宮較弱，要辛苦努力才能得到，她個性剛強不服輸，為達目標，會很努力，犧牲忍辱都願意。

不過江嘉葉也稱，人生無十全十美，張承中的感情宮位紋路多，一路不順遂，性情柔中帶剛，有少爺氣，容易生悶氣；尹馨感情上是柔情的，兩人的相處是很溫暖的，尹馨可發揮她本性的母愛疼愛張承中，張承中感受到她的柔情溫順，也會開發他的父性疼愛她，如此兩人相處就會有很多的感動和包容忍讓。

江嘉葉更提醒小倆口，切記有爭執時的針鋒相對，因兩人婚姻宮都有煞氣，晚婚才會幸福，她說：「雙方有紅線牽著，是有姻緣的，要維持美滿的婚姻，就靠尹馨的智慧了。」並稱阿中、尹馨的結合郎才女貌，事業財務都成功富有，不用像一般人是為了柴米油鹽三餐爭執，應該感恩，感謝老天爺的愛護照顧，多行善積德。

(中時電子報)