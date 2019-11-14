國民黨不分區立委名單曝光，不僅選民看傻眼，就連黨員都罵聲連連。韓國瑜陣營大將「虎哥」周錫瑋為此也開直播痛批，並斷言國民黨想靠這份名單在國會過半，根本不可能。

周錫瑋13日晚間開臉書直播談國民黨不分區名單，他說在新北、彰化與台南三個地方，全都是負面聲浪，沒有半個贊成聲音。周錫瑋表示，一個月前，有許多人都希望他也能參加不分區提名，但他覺得應該讓更受社會期待的年輕人前進立院，因此自願放棄機會，沒想到安全名單讓人大失所望。

周錫瑋呼籲，這份名單再次調整是必須的，他表示民主政黨必須傾聽人民的聲音，不分區安全名單就代表不需要經過選民審視，可以直接入主立院，也因此更需要人民認可。

周錫瑋說，這份名單，不論是黨員跟人民都不滿意，那耀怎麼說服選民把票投給國民黨，這份名單不但國民黨立院席次不會過半，還會影響到總統大選。

周錫瑋也痛批吳敦義，說過去國民黨從來沒有如此僵化，以前國民黨會找社會賢達，又或是親自到社會上找理想人選，這次卻完全沒有。周說過去兩次選舉，自己都沒參與，除了當初離開台北縣長的三不承諾外，不外乎就在於希望國民黨能推出更多選民喜歡的人，尤其是年輕人。

周錫瑋再次強調，這份名單，國民黨立院席次絕對不會過半，如果沒有過半，韓國瑜就算當選了，也不過是個跛腳總統，沒辦法好好施政，只會被民進黨杯葛。

(中時電子報)