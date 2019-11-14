就算都被火箭總管莫瑞交易到雷霆，「CP3」保羅似乎到現在仍無法原諒莫瑞的「背叛」！保羅最近受訪表示，自己被火箭交易到雷霆，感覺就像背後插刀，「那個總管(指莫瑞)吧！他可能嘴巴上說一套，做的卻是另一套，這就是現實！」

會讓保羅至今仍然如此憤怒主因，在於莫瑞今夏不僅一次公開放話，火箭沒在考慮交易保羅，莫瑞卻為了從雷霆換來韋斯布魯克跟哈登聯手，仍把保羅丟去雷霆，也讓他陷入只能死守雷霆窘境，畢竟保羅剩下的合約薪資太過嚇人了。

「這絕對就是NBA做生意的一面，」擺明到現在仍然難以原諒莫瑞說謊行為的保羅表示，「每次交易情況都是不同的，但是球隊只會想做任何他們想做的事情，無論是什麼事情，他們總會跟你說一套，然後又自然而然做出另一套。」

保羅卻也坦承，自己和某些隊友的關係並不太好，造成一些隊友可能認為跟他一起打球很困難，其實他不只在火箭跟哈登關係陷入僵局，先前待在快艇期間，也被謠傳跟布雷克葛瑞芬不對盤，兩人甚至不僅一次在休息室內發生爭執。

不過保羅堅持自己毫不在乎，持續做好自己工作的立場，「我永遠試圖在很高的水平線上打球，努力做個好隊友，假如你可以應對，那很酷，假如你不可以？那我就做我所能做的事情。」

(中時電子報)