總統大選藍綠對決的局勢生變！親民黨主席宋楚瑜確定投入總統選戰。對此，外界推估不想投韓國瑜的藍軍支持者將轉投宋楚瑜，衝擊韓國瑜選情。但名嘴謝寒冰另有獨見，他認為「宋楚瑜如果真的能拿到超過5％以上的總統選票，我認為他拿得越多，韓國瑜當選機率就越大！」

不過，國民黨力勸宋楚瑜再三思，發布新聞稿指宋楚瑜參選是「以小私害大公，如何見蔣經國？」。顯示國民黨憂心宋楚瑜參選瓜分泛藍選票。其中，國民黨立委陳學聖表示，不能小看宋楚瑜的參選，尤其對國民黨政黨票的衝擊最大。親民黨回應表示，可以理解國民黨朋友對於宋主席參選所帶來的心理衝擊，但親民黨希望大家在這次的選舉中不要再被情緒勒索，所以請國民黨的朋友，一起來比不分區的名單，比政見。

對國民黨憂慮，名嘴謝寒冰不以為然表示：「宋楚瑜如果真的能拿到超過5％以上的總統選票，我認為他拿得越多，韓國瑜當選機率就越大！」網友亦有同感表示：「全支持，不要再被綠的分化」、「一個跳梁小丑，藍不必太擔心，現在他的支持者不比以前多，他的時代已經過去了」、「除非宋拿到蔡英文的票，否則就是打假球，助長蔡英文滅韓國瑜」。

(中時電子報)