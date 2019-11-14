近日一名37歲有碩士學歷男子PO網透露，他住在台北精華地段，經營生意坐擁5間店面，更有投資房地產當起包租公。他自認身價條件不差卻依然單身，是因為自己身高只有164公分，再加上台灣女生都是找長期飯票的心態，讓他十分不滿。原PO詢問眾網友是否因此要來找年輕又願意生小孩的外籍配偶？抱怨文一出後，立刻引發討論。

每逢佳節都會面臨被親友催婚的困擾！原PO在網路論壇「Dcard」發文表示，他自碩士畢業，曾在某半導體大廠上班，後來辭職接手家中生意且經營得有聲有色，陸續總共有5間實體店面。他住在台北中正區的電梯大樓、開的車是保時捷凱燕（Cayenne）、投資新北和桃園的公寓出租。

原PO自認事業有成卻依然單身，他認為問題出在自己身高只有164公分，他人幫忙介紹對象，也都遇到是要找長期飯票的女生，他還遇過說結婚後不想生的女性，而且對方還要他把房子過戶，「一個女人願意幫渣男生小孩，卻不願意幫可以給她房子的男人生小孩」，原PO因此怒嗆「什麼心態就不用多說」。

原PO提到他朋友身高、經濟條件跟自己差不多的朋友都娶外籍配偶了，這導致他也開始思考「不知道該不該娶外配？」甚至還說，因為他朋友們都認為：「反正都為了錢嫁給我，找外配起碼比我們能找到的台灣女生年輕10幾歲，而且願意生小孩」他問眾網友：「大家覺得呢？」

男網友抱怨的文章一發出後，許多網友看了議論紛紛，有人不認同地狂嗆，「你真正需要的是什麼？一個可以幫你生孩子的工具好跟親戚或家長交代？還是一個可以相互依靠的一種關係？」、「我覺得是你的心態跟口氣，讓人不想跟你結婚耶」、「用錢買愛情？台男真的大男人沒藥醫」。但也有人溫暖建議原PO「不要為了給別人交代而強迫自己」、「我覺得就是緣分吧，硬求也沒用」。

(中時電子報)