「千萬記得，有陌生人來家裡，東西真的要收好！」(圖/摘自爆廢公社公開版)

「千萬記得，有陌生人來家裡，東西真的要收好！」一名人妻PO文自嘲，日前請水電工師傅來修熱水器，結果老公忘了把情趣用品收起來，直接被水電工撞見了，頓時超尷尬，害得師父傻愣2秒才回神。其他網有見了這個超糗過程紛紛笑翻。

一名女網友在臉書《爆廢公社公開版》分享糗事，她家裡熱水器壞了，打電話請師傅到府維修，當她出門趕上班前，心想：「他（老公）會把東西收起來」，於是就沒特別交代。

直到熱水器修好的隔天，女網友才想起浴室裡的不鏽鋼置物架上，放有夫妻倆「增添情趣用的小玩具」，趕緊傳訊給老公做確認。沒想到老公當時根本忘了有這回事，所以當師傅剛爬上維修孔看熱水器，準備放置卸下的螺絲時，他就看到了鐵架上的情趣用品了。

「然後師傅看著鐵架停了2秒才反應過來…就把螺絲放在藍色圓盒上面…」超尷尬的過程讓人妻聽了當場笑噴，忍不住碎念「熱水器師傅離開這裡一定會笑死啦！你怎麼這麼粗心啦」。老公只好直解釋自己也不是故意的。

超糗過程曝光後，許多網友看了笑翻，紛紛加碼吐槽，「師傅心裡想：這家人懂玩」、「師傅肯定從看到的那一秒開始，屁屁一直都夾得啵兒緊的」、「師傅是不是維修時候，一直抓著自己褲子」。

(中時電子報)