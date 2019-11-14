14日近午夜時分，香港網上流傳影片，顯示於港鐵東鐵線上水站對面有黑衣人聚集，與一名7旬清潔工因政治意見發生口角，雙方互罵之後動手鬥毆，其間有人以磚頭竹枝互襲，混亂間清潔工頭部疑被磚擊中，登時倒地失去知覺，送醫後不久傳出已呈腦幹死亡狀態。

據《東網》報導，事發於13日中午，當時有一批黑衣人在上址聚集，期間疑因政見問題，與另一批男女互相指罵，並以磚頭竹枝互相攻擊，混亂間一名男子頭部疑被磚擊中，現場有人將他抬離現場後召救護車送醫院急救。

報導說，傷者姓羅，70歲，任職清潔工，事發時疑正清理路面磚頭，未證實的消息稱他已被診斷為腦幹死亡。

香港食環署亦稱，有一名街道潔淨服務承辦商員工今日午膳期間，在北區大會堂附近被發現頭部受傷，隨即被救護車送往北區醫院接受治療，現時已轉送至威爾斯親王醫院留醫。

食環署表示對事件感到十分難過，正透過服務承辦商聯絡該名員工的家人，並會提供適切的支援及協助。

政府新聞處晚上表示，食物環境衞生署一名街道潔淨服務承辦商員工今日(13日)午膳期間(當時並非在進行清潔工作)，在北區大會堂附近被發現頭部受傷，他隨即被救護車送往北區醫院接受治療，現時已轉送至威爾斯親王醫院留醫。事件現正由警方調查。

(中時電子報)