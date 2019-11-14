親民黨主席宋楚瑜13日宣布參選總統，副手人選就是有「廣告教母」之稱的前聯廣董事長余湘。文化大學廣告系主任鈕則勳直指，宋楚瑜和余湘正副搭配，有亮點！讓他不禁為韓國瑜感嘆。

宋楚瑜在昨天的記者會上這樣稱讚余湘，指余湘從廣告公司的總機小妹做起，努力當上廣告公司總經理，後又帶領聯廣集團成為台灣首家上市的廣告公司，是廣告界的傳奇人物。余湘的人生經歷實在是讓人動容，是一塊燃燒的鬥魂。為何說余湘是業界傳奇人物？因她曾打破許多潛規則，創造媒體界多項「第一」紀錄，包括台灣無線電視第一位女副總、聯廣最年輕董事長等。

鈕則勳在《壹電視》分析指出，余湘有企業經營背景，又是女性、能和宋互補！為什麼韓國瑜就沒有這種思維？另宋楚瑜、鴻海創辦人郭台銘合作脈絡明顯，郭的左右手劉宥彤及蔡沁瑜可能列親民黨不分區，只要郭董助威，未必不可吸知識藍及經濟藍選票，也對民眾黨主席、台北市長柯文哲形成大威脅！只能說宋楚瑜寶刀未老啊！

(中時電子報)