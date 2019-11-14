蕭煌奇日前推出新專輯《候鳥》，即將於11月30日在台北小巨蛋舉行《人生劇場放映中》演唱會，二度攻蛋的他，這次將在演唱會中分成喜、怒、哀、樂四部分呈現，也會帶來新歌與經典歌曲。蕭煌奇更透露，將邀請早期自組的樂團「全方位樂團」團員同台演出，更是他們睽違十年再度合體，意義非凡。

身為團長的蕭煌奇感慨，一個樂團要從頭走到尾，十分不容易，也說「五月天」很厲害。「全方位樂團」1995年成軍，中間成員陸續變動，到2015年本來想做20周年演唱會，但因為團員之中仍有些人無法放下過往舊事，合體夢無法如願。如今他再度在小巨蛋開唱，他不放棄力邀第一代團員，盼這次睽違10年再度合體，有機會能以「全方位樂團」再出專輯。

過去曾組「全方位樂團」，蕭煌奇開唱將邀第一代團員合體演出。（羅永銘攝）

「畢竟以前大家一起玩音樂，是有情感的」，蕭煌奇說，24年的感情很深，和團員從小學開始同校，到高中也是一起住校，青春的過往都有他們陪伴，雖然在過程中因為利益、不同目標決定往不同領域發展，他認為現在在華語樂壇打拼，自己身為盲人「我不會希望只有自己往上爬，其他人還是為了五百、一千爭奪，為五斗米折腰，這社會很現實」，希望有機會邀請團員回來「看你們願不願意再跟我一起努力」。

演唱會除了緊鑼密鼓練團，也得加緊背熟新歌歌詞，必須背到滾瓜爛熟、完全不能忘詞的程度，才能讓演唱會完整順暢，他自虧「等於要背一、兩萬字，從頭到尾無法看提詞機，這可以申請金氏世界紀錄吧！」他也透露在錄唱新歌時「一般人錄音是看著歌詞唸，我是一個字一個字用摸的」，盲文歌詞是靠注音點字來呈現，錄製快歌相較慢歌難度更高，速度太快導致他時常要猜「下一句是什麼？」，近日壓力大到晚上做惡夢「夢到我在台上，樂器全沒到齊無法表演」。

蕭煌奇將二度攻蛋，近日積極練團。（羅永銘攝）

而今年工作滿檔的他，從演出《遇見自己》舞台劇，到推出新專輯及小巨蛋演唱會，幾乎沒有休息。許久未戀愛的他，透露新歌〈對愛入座〉是講述戀人間甜蜜互動，處女座的他自認不浪漫，過去會找個名目約女友上餐廳，或送包包、PANDORA手環小驚喜，突然想吃基隆美食也會跟女友立刻衝去，「每段愛情不管結局如何，一定是從好的開始」，也說道自己會傾向理性溝通。演唱會結束後他將赴日本員工旅遊，屆時全方位樂團幾位團員也會一同前往，規劃吃美食行程來好好放鬆紓壓。《人生劇場放映中》小巨蛋演唱熱賣中，購票請洽寬宏售票系統、全國萊爾富、OK便利商店。

(中時 )