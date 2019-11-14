目前仍以2勝9敗位居聯盟墊底的勇士，儘管先前勇士老闆喬拉科布、總教練科爾都已表達本季絕不擺爛立場，勇士管理階層卻比較「務實」嗎？因為《The Athletic》記者荷林格爆料，勇士管理階層已出現在NCAA場邊考察明年狀元熱門。

根據荷林格報導，勇士總管邁爾斯，以及鄧利維、拉瑞哈里斯等勇士管理階層成員，13日都來到波特蘭觀看曼菲斯大學與俄勒岡大學的比賽，目標當然是明年狀元大熱門曼菲斯大學前鋒懷斯曼，不過此役曼菲斯大學74比82吞下敗仗。

所以就算喬拉科布、科爾等人都在放話絕不擺爛，實際上以勇士本季傷兵累累，且新秀眾多的陣容來看，想要闖進季後賽根本是不可能的任務，就算明年2月柯瑞、克雷湯普生兩大主力意外宣告傷癒歸隊，勇士還是很可能搶到樂透籤。

所以邁爾斯出現在NCAA場邊，實際考察明年狀元熱門懷斯曼表現，其實也算合情合理，甚至先前就有美媒預測，邁爾斯接下來將會花上很多時間觀察大學新秀，藉以希望能在明年NBA選秀會上，找到重新建立勇士王朝的核心球員。

問題是考察懷斯曼充滿變數，因為懷斯曼先前涉入接受曼菲斯大學總教練「一分錢」哈達威私下贊助疑雲，目前處於「緩刑」繼續參賽的尷尬時刻，假如他被NCAA禁賽，將很可能前往澳洲或其他國家聯賽打球，藉以維持自己身價。

(中時電子報)