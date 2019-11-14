香港13日抗爭至深夜時分，發生兩件嚴重傷害事件，包括2示威者被警方發射的催淚彈擊中頭部，其中一人陷入昏迷，送醫後診斷為顱骨骨折，於深夜進行緊急手術；另一名則是網上流傳照片，一名黑衣青年倒臥路上，頭部出血，傳出被送至醫院時已死亡，港媒稱已獲警方證實。

據香港《東網》報導，13日晚間示威者繼續在多區堵路，其中在天水圍有大批市民在警署一帶聚集，其中有人向警署投擲汽油彈。警方向天水圍嘉湖新北江商場施放催淚彈時，有2名男性示威者疑被催淚彈射中頭部，其中一人頭部出血且昏迷不醒，經送醫後發現是顱骨骨折，情況危急有喪命之虞。

深夜倒臥在葵涌勝耀街嘉里物流中心對面疑為與示威的男子，經送院後證實已死亡。（圖／網路）

連登討論區上的消息指出，該名情況危急男性只有15歲，在送往屯門醫院救治後，由於情況危急，醫院已於近午夜左右進行緊急開腦手術。截至凌晨2時許左右，尚未傳出手術結果。

另外一起可能的傷亡事件則是網上流傳的相片，照片上有一名著黑衣青年躺在地上，地面近頭部位置有大片血跡，現場義務急救員為他治療。經《立場新聞》現場查證，這名身穿黑衣黑褲的青年，倒臥在葵涌勝耀街嘉里物流中心對面位置，後來被送院救治。

稍晚警方向《立場新聞》證實，在今日晚上10時許，於葵涌勝耀街有一名約20多歲男子被發現昏迷在地上，他送往仁濟醫院救治，已證實死亡。另有港媒引述目擊者談話稱，當時駕車經過事件發生地點，目睹該男子從高處墮下，當場似折斷雙手並失去知覺。

而網路連登討論區則傳言，深夜10時許有人途經荃灣嘉里物流中心對開，發現一名身穿黑衣、黑褲的青年，倒臥在地面浴血，昏迷不醒，立即報案求助。救護員趕到現場，為傷者作初步檢查，發現他身體多處受傷，需急送就近的仁濟醫院，經搶救後延至深夜約11時許證實不治。

(中時電子報)