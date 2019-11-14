教育部官員則拿著標語在桃機第1航廈入境大廳管制區外等候，但並沒有下機學生們上前求助。（陳麒全攝）

香港社會抗議運動持續昇溫，日前抗議活動已經延伸進入校園，旅港台籍學生人數最多的香港中文大學台灣學生會，為了學生安全已向我駐港辦事處請求專案安排返台。在陸委會、教育部等單位安排下，71名香港中文大學台籍學生14日凌晨0時20分搭乘中華航空公司CI928班機返抵桃園機場，另有零星其他學校學生也在同機或其他班機內返台。對於校園的情況，返台學生面對記者的詢問多是避而不談。

陸委會指出，香港中文大學有303名台籍學生，13日向駐港辦事處登記專案返台的有81人，但因為前往機場的陸路交通等有突發狀況，最後有71人順利搭上華航CI928班機，是最多人數的一批返台的旅港台籍學生。

陸委會、教育部原本協調華航將CI928班機由原本的預定執飛波音737-800型客機飛航，再放大機型疏運旅港學生，不過因為搭機人數沒有增加太多，最後還是以原本值勤的客機飛航。

14日凌晨0時20分班機停妥後，香港中文大學的學生陸續下機，大部分返台的學生都戴著口罩，卻難掩滿面倦容，而且神情也相當緊繃，媒體記者上前詢問在學校的情況，多是表示「不知道，不清楚」，甚至不願回答任何問題，低頭快閃。

陸委會官員在空橋門口迎接這批旅港學生，教育部官員則拿著標語在桃機第1航廈入境大廳管制區外等候，但並沒有下機學生們上前求助。

香港中文大學1名學生指出，12日校園區內外出現狀況時，他都留在宿舍內沒有外出，可能因為宿舍在山上離校園較遠的關係，屋內並沒有聞到催淚瓦斯的味道，只有利且網路通訊等媒介，來了解外面的情形，學校13日宣布停課後，就立刻和同學依循學生會的指示，前往交通集合地點，不過因為校園內的交通運輸都早已中斷，只好從宿舍走了兩個小時的路下山，才到達集合點，順利地坐上接駁車搭機返台。在台灣的父母親則透過社群媒體與他保持聯繫。

香港城市大學陳姓學生，14日凌晨單獨買機票搭乘同一班飛機返台，對於校園的情況沒有多做回應，前來桃園機場接機的父親接受媒體訪問時表示，兒子就讀經濟與金融這一區塊，考慮香港這方面教學與未來的發展還不錯，小孩也想到外面闖闖看，去年決定送小孩去香港城市大學就讀。

陳先生進一步談到，兒子剛開始到香港城市大學就讀感覺還不錯，認為可以學到自己想學的東西，獲得與在台灣不一樣的學習經歷。沒想到才1年的時間，香港大環境就出現巨大的改變，今年整體看起來差很多，如果去年知道會像現在這樣，就不會考慮送小孩去香港讀書。

對於香港政治的問題，陳先生不願意多做評論，他只認為，要給學生一個良好的讀書、受教育環境，這樣就夠了，其他的部分不是學生所需要的。

對於是否會讓兒子再回到香港唸書？他說，雖然學校通知本學期提早結束，但還沒有通知課業配套要如何做，初步了解可能要以視訊、線上學習等方式完成課業。至於將來怎麼走，應該是平靜之後再評估，是比較適合的時機。

張姓家長則表示，從昨晚看到電視新聞報導，自己立刻就打電話給女兒，要求她立即返台，女兒返台的路上，更是不斷以電話聯絡，直到飛機一落地，看到女兒走進接機大廳，心中的大石頭才落下，要不要回去完成學業，會再與家人商量，不過至少今晚可以好好的睡一覺。

根據陸委會的統計，目前旅港台籍學生總共1021人，分布在香港大學、香港中文大學、香港科技大學、香港城市大學等9所學校，13日至14日回台的學生人數接近300人，還停留在香港的台籍學生若有需要，駐港辦事處也會提供協助。

(中時 )