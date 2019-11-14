2020總統大選親民黨主席宋楚瑜，決定參戰，副手就是「廣告教母」余湘，學者直指有亮點，親民黨內也認為是一張「好牌」。國民黨總統參選人韓國瑜對此表示，在這裡我只能夠祝福他，那我自己該努力的，我會全力以赴。

宋楚瑜副手人選由「廣告教母」之稱的前聯廣董事長余湘出任。親民黨內部認為，余湘對比其餘兩黨副手人選，可替親民黨選情加分，可說是一張「好牌」。

韓國瑜被問及此事表示，宋楚瑜是難得一見的行政長才，他在省長任內政績卓著，有口皆碑，所以宋楚瑜在政壇上，也算是他的前輩，他非常尊敬他。

宋楚瑜選擇副手余湘參選2020，韓國瑜指出，台灣是一個民主自由的社會，參與是大家的權利，所有總統參選人把心裡對民眾的理想、對民眾的關切，以及要做的事情，所有的規畫很坦誠地來告訴民眾，獲得最多的選票，就是一場優質選舉，在這裡我只能夠祝福他，那我自己該努力的，我會全力以赴。

(中時電子報)