「華爾街日報」今天報導，了解內情人士透露，美國與中國的貿易談判因為農產品採購問題「遭遇障礙」，關鍵在於中方不希望協議看來一面倒對美國有利。

路透社報導，華爾街日報引述一位中國官員表示：「如果情況再度惡化，我們隨時可以停止採購。」

報導指出，美中雙方正試圖敲定美國總統川普上個月提到的有限度貿易協議，此事恐為談判再添阻礙。

川普曾表示，中方同意每年購買價值500億美元的美國黃豆、豬肉和其他農產品。不過，據前述人士透露，中國對於在臨時協議的文本作出明確數字的承諾有疑慮。

(中央社)