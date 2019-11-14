華爾街日報：美中貿易談判因農產採購問題遇障礙 07:142019/11/14 中央社 中央社 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 「華爾街日報」今天報導，了解內情人士透露，美國與中國的貿易談判因為農產品採購問題「遭遇障礙」，關鍵在於中方不希望協議看來一面倒對美國有利。 路透社報導，華爾街日報引述一位中國官員表示：「如果情況再度惡化，我們隨時可以停止採購。」 報導指出，美中雙方正試圖敲定美國總統川普上個月提到的有限度貿易協議，此事恐為談判再添阻礙。 川普曾表示，中方同意每年購買價值500億美元的美國黃豆、豬肉和其他農產品。不過，據前述人士透露，中國對於在臨時協議的文本作出明確數字的承諾有疑慮。 (中央社) #美國 #協議 #貿易 #採購 #報導 也許您會感興趣 推薦閱讀 國際熱門新聞 為1800殺陸生 台男要在加關到死 - 國際 彈劾案證人爆料 川普曾詢問烏克蘭調查拜登狀況 - 國際 致命人證 川普面對彈劾大罩門 - 國際 愈看愈有趣！英女王超愛凱特 - 國際 真香？不甩國會警告 美陸軍仍用抖音徵兵 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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