針對外界認為韓國瑜就蔡賴配「蓋棉被」的說法有不少意見，國民黨總統參選人韓國瑜今天在接受謝震武節目專訪時表示，他只是跳脫出來形容兩人心不合，如果大家認為這樣的說法用詞不雅，他願意把話收回，非常不好意思，他自稱很難得做這樣的表態。

韓國瑜今天接受政論節目「新聞面對面」的專訪，雖然日前謝震武曾批評韓國瑜說法前後不一，但今天專訪過程氣氛極佳，全程未出現火藥味，謝震武還拿昨天中韓棒球賽的「全民希望韓國輸」口號開玩笑，而韓國瑜則表示，非常開心，看到韓國輸還真的很爽。

對於妻子李佳芬發言引發的爭議，韓國瑜也表示，李佳芬對教育、婦女、幼兒問題很熱衷，但是過去沒有被媒體堵訪的經驗，他跟李佳芬說，公共政策就不要再去碰，李佳芬也表示樂意接受。

至於日前謝震武批韓後有部份韓粉弄錯對象，跑到演員謝祖武臉書留言攻擊，謝震武在專訪特別問韓國瑜是否知道他叫謝震武。韓國瑜說，昔日越王勾踐臥薪嘗膽，現在他每天晚上睡覺前，會想一下「謝震武」三個字，有警惕作用。

(中時電子報)