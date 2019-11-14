有網友忍不住說「冒著被吉的風險，也要建議好市多換個牌子」 (圖／翻攝自臉書Costco好市多 商品經驗老實說)

好市多廣受大眾歡迎，其中幾次獨賣商品更是引起買家「喪屍化」瘋狂搶購，但如今有款產品連許多年都被會員評價「吃過最難吃」，甚至有人表示自己即便冒著被吉(告)的風險，也要告訴大家，網友們一看到照片後全都秒懂，表示「果然又是豬肉水餃」。

一名會員在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》PO文，表示自己已經是個很不挑嘴的人了，但爬過文、吃過以後，還是要冒著被吉的風險發文建議好市多：「你可以引進其他牌的冷凍水餃嗎」。

網友一看照片秒懂：「這是我吃過最難吃的水餃」、「隨便巷口買都比較好吃」、「以前還可以，現在根本是地雷砲」、「這牌只有蔥抓餅好吃...」、「這個我真的不行」、「這個一定要說，別說特價了，送我都不拿」、「這家公認雷的啊」、「吃過一次直接整包丟掉」、「腥味特別重，經過專櫃前面都有陰影」。有趣的是，一面倒負評也讓不少沒吃過的人起了興趣，紛紛留言「好想吃吃看到底有多雷」、「你引起我的興趣了」、「怎麼辦，有點想去當勇者了」，但還是有會員護航，表示「我家就滿喜歡的啊」、「只有我比較特別嗎？回購好多次了」、「是比較普通，但我覺得不到難吃」。

(中時電子報)