國民黨總統參選人韓國瑜今天針對親民黨主席宋楚瑜參選2020總統大選表示，宋主席的參選還不知道會影響到誰，宋楚瑜是2020總統大選很大的變數。

韓國瑜今天在接受謝祖武的政論節目專訪時表示，親民黨主席宋楚瑜宣布參選後會形成變數，他還不知道會影響到誰，如果親民黨宋楚瑜主席能喚醒人民對蔡政府施政的不滿，那蔡英文壓力會很大。如果他批評韓陣營，可能會造成韓國瑜選票的流失，宋楚瑜參選將會是2020這場選戰很大的變數。

韓國瑜表示，他現在對於自己的民調仍有信心，因為一直在第一線，從南到北與民眾面對面接觸後，他強烈感受到「新三民主義」：民心思變、民不聊生、民氣可用。

韓國瑜說，現在台灣的基層民眾根本感受不到所謂台灣是四小龍第一，希望蔡總統可以轉換文宣用語，應該說過去執政讓大家不滿，如果連任後會補正。

至於同樣曾經是四小龍之一的香港，韓國說，香港是張桌子，4支桌腳分別是法治、自由化、效率及廉潔的政府。香港現在再度爆發大規模警民衝突，傷害最大的是法治，因為港警開槍，昨天又入侵大學校園。他認為港府、港警在這件事的處理已經犯了非常大的忌諱。

韓國瑜說，過去國民黨或韓陣營都曾針對香港問題發出聲明，之所以態度沒有很強烈，是因為希望香港能趕快恢復穩定，香港問題要真的解決。他再次呼籲港府，一定要傾聽人民訴求，現在這些年輕人將來會面對一國兩制結束，所以內心很惶恐，要傾聽年輕人的意見。

(中時電子報)