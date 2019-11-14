羅東夜市美食多，超受觀光客歡迎，幾乎是民眾去宜蘭必經之地，有網友詢問「去羅東夜市該吃什麼才叫內行」，不少鄉民紛紛給出建議，但其中更有人直接嗆聲「內行人哪會去逛羅東夜市，都去逛隱藏版的清溝夜市」，引起大家好奇。

一名網友在PTT八卦版PO文表示自己有選擇性障礙，到了羅東夜市不知道該吃什麼才叫內行，引起鄉民熱烈回應，其中最被推薦的就屬羊肉湯、糕渣與蔥油派，但有內行鄉民跳出來嗆「誰跟你吃羅東夜市，星期三就是要去吃清溝夜市」，表示內行人都去「隱藏版」的清溝夜市覓食，並且推薦了三杯滷味與燒肉刈包。

原來清溝夜市之所以叫隱藏夜市，是因為整個禮拜只有星期三營業，夜市位在冬山鄉的清溝路上，範圍從清溝路、光明路交叉口到清溝路和永興路交叉路口，兩旁滿滿的攤販與美食，讓人剛踏入就口水直流。

相較於羅東、宜蘭夜市外地觀光客較多，清溝夜市幾乎都是當地人與做過功課的內行人為主，不少去過的網友都說人潮超級多，排隊排到會想死，想吃一攤都要花上將近半小時，但其中三杯滷味、燒肉刈包、墨西哥捲以及傳說中的「2326炸雞」都大受好評，是內行人推薦必吃的攤位。

(中時電子報)