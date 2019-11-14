國民黨主席吳敦義公布不分區名單後，引發軒然大波，黨員跟選民砲聲隆隆，甚至有人痛批根本就是派系分贓的結果，韓營大將、前台北縣長周錫瑋也忍不住開直播痛批，底下就有網友點名安全名單的吳斯懷、鄭麗文、廖婉汝與吳敦義本人應該自己主動退出，把黃士修、詹江村、周錫瑋、林麗蟬排進去。

有網友認為，吳斯懷、鄭麗文、廖婉汝與吳敦義本人應該主動退出不分區名單，讓黃士修、詹江村、林麗蟬等人進入名單，其中支持者最不滿的就屬排第5的鄭麗文，怒批鄭麗文當初拼命黑韓，也一直跟國民黨刻意保持距離，到底憑什麼進入安全名單。

國民黨不分區安全名單公布後，主席吳敦義慘遭公幹，雖然做出調整，但依舊無法阻止排山倒海而來的批評，資深媒體人趙少康更是拍桌痛罵吳敦義20分鐘，表示自己沒看過這麼自私、臉皮如此厚的黨主席；青壯派代表徐弘庭、羅智強、游淑慧與鍾沛君等人也前往黨部靜坐抗議。

(中時電子報)