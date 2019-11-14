儘管傳出許多報導說，美國與中國貿易官員仍難以敲定局部貿易協議，美國股市今天漲多跌少，道瓊工業指數和標準普爾500指數都以小漲作收，創下歷史新高。

道瓊指數終場上漲92.10點，或0.33%，收在27783.59點。

標準普爾500指數上漲2.20點，或0.07%，收在3094.04點；那斯達克指數小跌3.99點，或0.05%，收在8482.10點。

(中央社)