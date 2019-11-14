美中貿易談判雖有疑慮 道瓊與標普指數創新高 07:122019/11/14 中央社 中央社 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 儘管傳出許多報導說，美國與中國貿易官員仍難以敲定局部貿易協議，美國股市今天漲多跌少，道瓊工業指數和標準普爾500指數都以小漲作收，創下歷史新高。 道瓊指數終場上漲92.10點，或0.33%，收在27783.59點。 標準普爾500指數上漲2.20點，或0.07%，收在3094.04點；那斯達克指數小跌3.99點，或0.05%，收在8482.10點。 (中央社) #指數 #貿易 #道瓊 #上漲 #標準普爾 也許您會感興趣 推薦閱讀 國際熱門新聞 為1800殺陸生 台男要在加關到死 - 國際 彈劾案證人爆料 川普曾詢問烏克蘭調查拜登狀況 - 國際 致命人證 川普面對彈劾大罩門 - 國際 愈看愈有趣！英女王超愛凱特 - 國際 真香？不甩國會警告 美陸軍仍用抖音徵兵 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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