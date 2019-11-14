美國眾議院正式啟動對總統川普「電話門」彈劾的聽證會，台灣時間昨晚(13日)深夜11點開始，就川普的彈劾調查舉行首次經由電視轉播的公開聽證會。證人駐烏克蘭大使泰勒（William Taylor）爆料，證實有官員聽到川普問起烏克蘭對他政敵拜登進行調查的狀況，而這正是彈劾案的關鍵。泰勒還說，川普給人的感覺，是他關心對自己對手的調查，更勝美國與烏克蘭的關係。

川普被控在7月25日與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）通電話時，施壓要烏克蘭政府調查可能成為他競選連任對手的拜登，以及拜登在烏克蘭一家能源公司任職的兒子韓特（Hunter Biden）。這起「電話門」醜聞引起民主黨國會議員發動彈劾調查。民主黨指控川普濫用職權，扣住美國對烏克蘭的軍事援助，藉此施壓澤倫斯基調查拜登父子的黑資料。泰勒指出，川普給人的感覺是他關心對自己對手的調查，更勝美國與烏克蘭的關係。

泰勒說，一位大使館官員最近告訴他，在川普打了那通爭議電話的次日，那位館員與美國駐歐洲聯盟大使桑德蘭（Gordon Sondland）開會時，桑德蘭曾致電川普，可以聽到川普在電話中問到有關「調查」狀況如何，而桑德蘭回答「烏克蘭方面準備進行了」。

他又說，那位館員在他們通話結束後問起桑德蘭，川普對烏克蘭有何想法，「桑德蘭大使回答說，川普總統比較關心對拜登的調查」。

泰勒作證時也表示，他反對把美國提供烏克蘭軍事援助與烏克蘭調查拜登父子掛鉤。他說：「扣住（對他國）安全援助換取對方在美國國內政治活動上給予協助，是種瘋狂作法。我當時這麼認為，如今還是一樣。」他也表示，川普的私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani）透過「非正規管道」，促使烏克蘭調查拜登父子，而這種非正規行動破壞了美國的正式外交政策。

聽證會由眾院情報委員會主席謝安達（Adam Schiff，民主黨籍）主持。一般認為，這項針對現任總統川普彈劾的聽證會不但影響川普連任。

(中時電子報)