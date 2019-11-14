國民黨不分區名單公布後，國民黨北市議員羅智強在國民黨中央黨部前靜坐夜諫，並在媒體人黃暐翰直播時表示，正在思考一個重大決定，目前聲明已擬好，可能會在今天(14日)早上公布。

羅智強表示，看到國民黨不分區名單，感到很憂心，希望黨中央看到外界對這份名單強烈的質疑，能夠回心轉意。

羅智強坦言，目前有一個很掙扎的決定，有一個很重大的決定，想給自己靜坐一夜，一直拿不定主意，有可能今天（14日）早上再想一想，最終目的是希望這名單有所轉圜，自己做一些犧牲、特別的行動，他的作法可能會讓自己受一點傷，若能夠讓黨有一些覺悟的話，可能就做吧！

PTT網民對此表示，「退黨？」、「退黨+1。」、「參選國民黨主席。」、「我一直都覺得馬系人馬很不錯，如果他敢退，我會更尊敬他。」、「這次羅卻讓我有點改觀，有帶種的中生代。」、「除了退黨，沒別的了吧！」、「KMT剩下一個會說真話的。」、「除了退黨能宣示甚麼？好奇。」、「不太可能退吧。」

(中時電子報)