消防局總計出動各式消防車14輛、消防人員22名前往救援。（南投縣消防局提供／張晉銘南投傳真）

面積250平方公尺的傢俱行付之一炬。（南投縣消防局提供／張晉銘南投傳真）

位在南投縣草屯鎮的一間傢俱行13日晚間9點左右驚傳火警，消防局獲報後立即前往救援，但因為傢俱行內多為木製品，燃燒2個多小時才完全撲滅，所幸無人受傷，不過有現場民眾指出，疑似一名醉漢燃燒物品釀禍，警方找到人後，醉漢卻說，想燒床墊後拿彈簧去變賣才引發火勢。

南投縣消防局指出，晚間9點16分接獲民眾報案，指出草屯鎮太平路上的傢俱行冒出火舌，隨即派遣草屯、中興、鳳鳴、雙冬、碧興和南投等6個分隊，總計出動各式消防車14輛、消防人員22名前往救援，所幸當時傢俱行老闆並不在裡面，兒子也馬上逃出來，本想拿滅火器滅火，但已無力回天。

根據了解，該傢俱行販賣彈簧床和精美床組，多為木製品和易燃物，因此火勢一發不可收拾，整間2層樓式的鐵皮屋陷入火海，由於太過猛烈，火勢還一度往馬路燃燒，路旁的貨車也受到波及。

警方根據目擊者描述，疑似一名附近的流浪漢在空地燃燒物品，於是開始在附近尋找，最後在附近廟宇找到他，年約50多歲，酒測值高達0.83，他表示，原本是想拿鐵製彈簧去變賣，於是點火燃燒，但未料火勢無法控制。

經消防人員全力灌救後，火勢於00點10分撲滅，不過面積250平方公尺的傢俱行也付之一炬，財物損失有待統計，詳細起火原因由火調人員進一步調查。

(中時 )