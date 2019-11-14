很多老式的男性理容院師傅都有一手掏耳屎的好功夫，讓許多男性一定要定期上理容院；也有人整天掏個不停，要把耳道清得乾乾淨淨，享受掏耳朵的搔癢感，但為什麼耳屎每天清都清不完？

原因就出在耳屎就是要你「不要動」，愈是喜歡清耳屎，耳屎長愈多，而且會搔癢、發炎，耳屎栓塞的問題就愈容易纏身！

台安醫院耳鼻喉科主任江裕群江裕群笑說，其實這是被「耳屎」污名化，事實上耳屎不但不是「屎」，還是耳道很重要的保護。

「耳蠟」比耳屎更能形容耳叮聹，它會在耳道皮膚上像打蠟般使耳道像被保護膜包住般，讓耳道呈微酸性，可防止黴菌等有害菌種感染，並黏住進入耳道的灰塵等，同時也能隔離耳道，讓耳朵進水排出來後，仍可保持耳道乾燥，而且耳屎有種味道，可防止小蟲接近。

江裕群說，耳屎根本不需要清，耳道有自清的作用，在我們說話、咀嚼、走動時，小塊的耳屎會被往外推出，濕性耳屎也一樣，所以有時候摸耳朵就會感覺有點油油的，用衛生紙或毛巾在外耳擦擦就能保持乾淨，耳屎也不會影響聽力。

濕耳者較易發生耳屎栓塞，很多濕耳者常用棉花棒想把耳屎清乾淨，但太粗的棉花棒卻會把裡面的耳屎更往裡推，若習慣一直未改，耳屎無法藉由耳道自清往外排，愈積愈多就造成耳屎栓塞。

若使用的刮耳器不潔，再加上掏耳朵刮出微細傷口，很容易造成黴菌感染，甚至有人因掏耳朵時被人碰撞而刺傷耳膜；若很介意快掉出來的耳屎會被人看見，建議只要用管徑細的消毒棉花棒稍微清清耳道，深度不宜超過1、2公分，才不會傷害耳道。

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(中時電子報)