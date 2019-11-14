美中貿易談判

儘管不到1個月前川普才說，美中原則上已達成貿易協議，但如今就在雙方設法敲定有限的協定之際，卻因為彼此在關鍵要點上都不肯讓步，因此又陷入僵局。

據《華爾街日報》（Wall Street Journal ）與CNBC新聞網13日報導，華府試圖要北京在維護智慧財產權，還有強迫技術轉移上做出更多讓步，以換取美方收回加增的部份關稅。

另一方面，北京則對承諾採購特定數量的農產品，以達成可能的協議而有所遲疑。美國總統川普10月聲稱，中方已同意採購多達500億美元（約1.5兆台幣）的農產品，以作為第一階段協議的一部份。

美中貿易戰10月休兵，雙方開始敲定有限的貿易協議，原本預期11月稍晚可以簽署。不過，北京堅持，要達成協議，華府就要回降部份關稅，但美方已表示反對。

白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）說，除非美中達成貿易協議，否則華府不可能調整關稅。不過他說，雙方就竊取智慧財產權、金融服務、貨幣穩定，還有商品和農業所進行的談判已有進展。

(中時電子報)