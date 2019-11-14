特急件小周的人渣文本臉書。（摘自特急件小周的人渣文本臉書）

網友留言。（摘自特急件小周的人渣文本臉書）

國民黨2020大選不分區立委名單出爐，引起輿論軒然大波，對此，有網友就譏諷，「看到藍的名單之後，綠的可以放心開始內鬥」，而筆名「人渣文本」的周偉航更直接譏諷這是「兩千歲名單」嗎？

國民黨昨通過不分區立委名單，第1名為警大退休教授葉毓蘭，退將吳斯懷為第4，前立委邱毅成大黑馬排第8，國民黨主席吳敦義則確定排第10，另農田水利會長林文瑞、台南市黨部主委謝龍介也在安全名單中。

對於國民黨的不分區民單，人渣文本在臉書直接譏諷是「兩千歲名單」，也順便酸民進黨，「除了國民黨的兩千歲名單，其實民進黨不分區喬不出來，也讓人蠻驚訝的，怎麼會鬥這麼兇。大概是因為暫時不會亡國了」。

而底下網友也紛紛表示，「看到藍的名單之後，綠的可以放心開始內鬥」、「民進黨因為未來又可以繼續賣芒果乾在慶祝吧，如果國民黨不分區名單更正常可能又要集中選票了，顆顆」、「有邱毅...民進黨解套了」、「好喔，救國團主任的妻子都很好意思拿來當提名的資歷這樣」。

(中時電子報)