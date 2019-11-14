世界棒球12強賽昨（13日）澳洲2比1勝美國，日本3比1勝墨西哥，使得本屆賽會已無不敗之師。而且日本、墨西哥、韓國、中華隊都有機會爭冠，美國、澳洲隊也仍有打季軍戰、爭取該洲或該區奧運席次的機會。也因此，本屆12強賽複賽恐怕要打到最後一天（16日），混沌不明的態勢才會完全明朗。

對中華隊而言，最重要的是搶到奧運門票，因此最後的排名必須在韓國、澳洲之前。而複賽已近尾聲，各隊只剩1場或2場比賽，昨天墨西哥輸日本，接下來中華隊若能擊敗美國、澳洲，戰績3勝2負。而韓國先贏墨西哥，明晚複賽壓軸戰輸日本，台、墨、韓就會戰績相同（3勝2負），須比「對戰優質率」來決定複賽排名。

在這種狀況下，中華隊先前以7比0勝韓國，0比2輸墨西哥，得分多、失分少最佔上風，很可能搶到第2名，直接與日本爭冠。如此則最終排名一定在韓國之前，也就是奧運門票先到手，再瞄準冠軍獎盃，可說是最理想的結果。其次是中華、韓國於季軍戰再交手一次，爭奪奧運門票，不過勝負難卜。

當然，球迷最不願看到的就是韓國打進冠軍戰，或者中華隊最後兩戰自爆，掉到第5、6名，那就只能期待明年的「6搶1奧運最終資格賽」了。

(中時電子報)